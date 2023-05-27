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Karneler hangi gün alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Karneler hangi gün alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanış tarihi, yaz tatiline kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler, bir an önce tatile çıkmak ve dinlenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak?

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Okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yaz tatili için gün saymaya başlayan öğrenciler, 2022-2023 yılı okulların kapanış tarihini ve karnelerin alınacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimiyle birlikte tatil tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün alınacak?

Okular ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 okullar ne zaman başlayacak?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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