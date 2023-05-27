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Kılıçdaroğlu seçime saatler kala yeni vaadini açıkladı futbolseverler bayram edecek!

Kılıçdaroğlu seçime saatler kala yeni vaadini açıkladı futbolseverler bayram edecek!

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesi yeni vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak." dedi.

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Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime saatler kala el yükseltti. 

Adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için son kozlarını oynuyor. 

Bir gün önce EYT konulu vaadini paylaşan Kılıçdaroğlu, bugün de futbol severlere yönelik bir hamle yaptı. 

Maçlar şifresiz TRT'den yayınlanacak

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak." ifadelerine yer verdi.

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