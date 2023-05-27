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Saraybosna'daki "Ferhadiye Katliamı"nda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Saraybosna'daki "Ferhadiye Katliamı"nda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de, 1992'de Sırp mevzilerinden atılan havan toplarıyla ekmek kuyruğunda beklerken öldürülen 26 sivil, katliamın 31'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

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Halk arasında "Ferhadiye Katliamı" olarak bilinen; 26 sivilin ekmek kuyruğundayken hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı olayın 31. yılı nedeniyle katliamın gerçekleştiği alanda düzenlenen anma törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, yerel siyasiler, kurban yakınları ve yaralı kurtulanlar katıldı.

"1992-95 Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği" Başkan Yardımcısı Alija Hodzic, burada yaptığı açıklamada, "Burası, modern tarihin en uzun kuşatması altında kalmış ve kafalarında bir ulusu yok etme planı olan insanlar tarafından felakete uğramış bir şehir. Bunu başaramayacaklarını biliyorlardı ama olabildiğince çok insanı öldürmek istiyorlardı. Bu ülkenin halkının ve vatanseverlerinin iradesi buna izin vermedi." diye konuştu.

Hodzic, Bosna Hersek'in gurur duyulacak bir ülke olduğuna işaret ederek kimseden nefret etmediklerini, kimseye zarar gelmesini istemediklerini ve barış ve özgürlük içinde yaşamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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