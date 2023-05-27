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Gaz kokusunu alamadığı için yanan adam uyardı: Ben yandım, siz yanmayın!

Gaz kokusunu alamadığı için yanan adam uyardı: Ben yandım, siz yanmayın!

Iğdır’da evinin bahçesindeki yemek pişirme bölümünde tüpün gaz kaçırmasını grip olduğu için fark edemeyen Orhan Deniz, bir haftalık yoğun bakım sürecinden sonra normal serviste tedavi altına alındı.

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Orhan Deniz, Iğdır’da evinin bahçesinde yemek pişirdikleri müstakil alana girdiğinde gripti ve burnu koku almıyordu. Elindeki çakmakla ocağı yakmasıyla birlikte şiddetli bir patlama yaşadı. 35 yaşında ve 3 çocuk babası Orhan Deniz ağır şekilde yaralandı.

Talihsiz adam çağrılan ambulans ile önce Iğdır Devlet Hastanesine ve burada yapılan ilk müdahaleden sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, yaşadığı kâbusu hala unutamadığını, sağ kurtulduğu için de mutlu olduğunu belirterek, “Bileklerime kadar ellerim, yüzüm ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluştu. Şükür şimdi iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin. Hem Iğdır’daki ilk müdahale hem de Erzurum’daki tedavi sürecimde bana destek olan başta doktorlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ağrılarım yavaş yavaş geçiyor. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum. İnsanların benim gibi olmaması için daha dikkatli ve özenli davranmasını tavsiye ediyorum. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

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