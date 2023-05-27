Müşahit nasıl olur 2. tur seçimlerde müşahit olmak için ne yapılır?

Seçimlerde oyların sayılması ve sandıkların güvenliğini sağlamak amacıyla görev alacak olan binlerce kişi "Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir ve ücret alır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 seçimleri sandık müşahidi görevleri ve ücreti hakkında detaylar...

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Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Siyasi partilerin belirlediği müşahitler, yasaklı olmayan ergin kişiler arasından seçiliyor. Oy kullanma, sayım, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden sandık müşahitlerinin görevleri ve ne kadar ücret aldıkları merak konusu oldu. İşte sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? sorularına ilişkin merak edilen detaylar...

Sandık müşahidi başvuru şartları ve görevleri gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ikinci tura geldi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde siyasi partilerin belirlediği kişiler müşahit olarak görev alacak.

Müşahit ne demek, nedir?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Sandık müşahidi para alır mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.