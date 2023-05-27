'İtibarımız satılık değil' diyerek paylaştığı anketle çuvallayan ORC ikinci tur anketini açıkladı
14 Mayıs seçimlerinin kaybeden anket şirketleri arasında yer alan ORC, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 51.4 oy alırken, Erdoğan'ın oyu yüzde 48.6'da kalıyor.Abone ol
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi kamuoyu araştırma şirketi ORC son anketini açıkladı.
ORC'nin anketinde ilk turda olduğu gibi yine Kılıçdaroğlu kazanıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu, yüzde 51.4 oy alırken, Erdoğan'ın oyu yüzde 48.6'da kalıyor.
14 Mayıs seçimleri öncesi ankette "Kılıçdaroğlu" çıkmıştı
14 Mayıs seçimlerinin kaybeden anket firmaları arasında yer alan ORC, ilk turdaki tahminleriyle tepki çekmiş seçmenleri yanıltmıştı.
ORC'nin 14 Mayıs seçimlerinden iki gün önce "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" diyerek açıkladığı ankette Kılıçdaroğlu, yüzde 51.7 oy alırken Erdoğan yüzde 44.2 almıştı.
ORC Araştırma’nın Başkanı Mehmet Pösteki, Seçimden günler sonra da sosyal medya üzerinden "Bilerek yanıltmadık, ikinci turda telafi edeceğiz" paylaşımı yapmıştı.