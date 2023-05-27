Van'da 200 metre ağ ele geçirildi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmada, 200 metre ağ ele geçirdi.

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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kurubaş Deresi'nde yaptıkları denetimlerde derenin göle dökülen kısmına bırakılmış 200 metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.

Suya yeni bırakıldığı tespit edilen ağa el konuldu.

Ayrıca, Engilsu Çayı'nda yapılan denetimlerde ise kaçak avlanılan 5 kilogram canlı sazan tekrar suya bırakıldı.