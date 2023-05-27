Mazlum Çimen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mazlum Çimen şarkıları

Cumartesi akşamlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de sevilen ses Mazlum Çimen olacak. Farklı yorumu beğeni toplayan Mazlum Çimen Alevi-Bektaşı halk ozanıdır. 64 yaşında olan Mazlum Çimen Kahramanmaraş Elbistan doğumludur. Şu anda bekar olan Mazlum Çimen'in ilk eşi Yasemin Göksu'dur

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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yine unutulmaz bir bölümle seyircisine müzik ziyafeti çekecek. Bu akşamki konuklardan biri de Mazlum Çimen olacak. Şarkılara kattığı farklı yorumu ile geniş kitleler tarafından sevilen Mazlum Çimen aslen Kahramanmaraş Elbistan doğumlu ve 64 yaşında. Alevi Bektaşı Halk ozanı olan Mazlum Çimen bir evlilik yaptı. Şu anda bekar. azlum Çimen'in ilk eşi Yasemin Göksu'dur. Saki Çimen adında bir çocuğu var.

Mazlum Çimen kimdir?

Mazlum Çimen, 18 Haziran 1958 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan’da Sevdilli köyünde doğmuştur. Aslen Tunceli Hozat'lıdır. Kalaycılık da yapan Halk müziği sanatçısı Nesimi Çimen'in oğludur. Annesi Dilber Çimen’dir. Ailesi İstanbul’a göç ettikten sonra ilkokula Anadolu Hisarı Kavacık'da Selahattin Karakaşlı ilköğretim okulunda başladı.

Akabinde İstanbul Devlet Konservatuarı Keman Bölümüne girdi ve 4 yıl sonra aynı okulun bale bölümüne geçti. Okulun ilk mezunları olarak 1981 yılında mezun oldu. Ayrıca kendisini bildi bileli bağlama çalmaktadır. 2Temmuz 1993'te Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcılar tarafından yakılması sonucu 37 aydın, yazar ve ozan yanarak ölmüştü. Mazlum Çimen’in babası halk ozanı Nesimi Çimen de bu sırada yanarak ölmüştür.

Kendi çalışmalarına, 1980'lerin başında kendi bestelerini oluşturmaya adım atarak başladı. Daha sonra babasının ve İhsan Yüce'nin desteklemesi ile film müziği alanına geçti ve en büyük desteği de Onat Kutlar'dan aldı. Mazlum Çimen, Konservatuardan mezun olunca İstanbul devlet opera ve balesinde bale sanatçısı olarak göreve başladı. Aynı zamanda birçok film ve televizyon dizinin müziklerini yaptı. Mazlum Çimen. Yirmi yıl onlarca klasik eserde, Şan Tiyatrosu’nda da “Yedi Kocalı Hürmüz”den “Hisseli Harikalar Kumpanyası”na sayısız müzikalde dans etti. “Artiz Mekteb

1989 yılında müzik hayatında yepyeni bir dönem açılır: Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda “Yunus Emre” oyunu için koreograf ve besteci aranmaktadır. Öyle bir adam ki klasik müziği de, Aleviliği de, tasavvufu da, baleyi de bilecek. Akla gelen ilk ve tek isimdir Mazlum Çimen. Oyunun başarısı onu memleketin önde gelen film müziği bestecilerinden biri yapacak yolu da açar. "Aysarının Zilleri" ilk çalışması olmuştu.

Ardından yaptığı "Mem û Zin" geldi... Ve sırasıyla; "Soğuk Geceler", "Hollywood Kaçakları", "Işıklar Sönmesin", "Nazım Hikmet Ziyaretçin Var", "Gönlümdeki Köşk Olmasa", "Büyük Adam Küçük Aşk", "Oyun", "Son Cellat", "Umut" film müzikleri, bir kaç dizi müziği, belgesel müzikleri ve "Yunus Emre" (1989 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu) "Ferhat ile Şirin" (İstanbul Şehir Tiyatrosu) oyun müziklerini yaptı. 4 Altın Portakal, 3 Altın Koza, 1 Ankara Hitit Güneşi en iyi film müziği ödülü, 1 Orhon Murat Arıburnu ödülü, 1 İsviçre ödülü ve 2008 Montpellier Fransa Film Festivali en iyi film müziği ödülünü kazandı. Toplamda 14 en iyi müzik ödülü sahibidir. Aday olduğu her festivalde "En İyi Film Müziği" ödülünü aldı. Eskiden Banu Kırbağ, Edip Akbayram, Fatih Kısaparmak gibi isimlere verdiği bestelerini kendi seslendirmeye başladı. 2009 yılında piyanist oğlu Saki Çimen ile birlikte “Çimen Müzik” şirketini kurdu.

Mazlum Çimen, 1982 yılında Türk halk müziği ses sanatçısı Yasemin Göksu ile evlendi. 1997 yılında boşandı. Evrim Saki Çimen (d.1983) adında bir oğlu vardır.