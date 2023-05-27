BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada infaz koruma memuru öldü

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada infaz koruma memuru öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Abone ol

B.T'nin (36) kullandığı 59 ABF 645 plakalı otomobil ile Mehmet Tevfik Akdemir (23) idaresindeki 59 AGY 583 plakalı otomobil Sağlık Mahallesi'nde çarpıştı.

Akdemir'in aracı savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Akdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akdemir'in Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kayıp olarak aranan 5 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayetin tüyler ürperten detayları
İstanbul'da kayıp olarak aranan 5 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayetin tüyler ürperten detayları
Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi ilk yılında ödül kazandı
Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi ilk yılında ödül kazandı
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı
Mazlum Çimen evli mi eşi ve çocuklar kimdir? Mazlum Çimen eşi Yasemin Göksu kimdir?
Mazlum Çimen evli mi eşi ve çocuklar kimdir? Mazlum Çimen eşi Yasemin Göksu kimdir?
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Mazlum Çimen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mazlum Çimen şarkıları
Mazlum Çimen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mazlum Çimen şarkıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur
Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur
Numan Kurtulmuş'tan 'Bana oy veremeyecekseniz sandığa gitmeyin diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Numan Kurtulmuş'tan 'Bana oy veremeyecekseniz sandığa gitmeyin diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Müşahit nasıl olur 2. tur seçimlerde müşahit olmak için ne yapılır?
Müşahit nasıl olur 2. tur seçimlerde müşahit olmak için ne yapılır?
Kılıçdaroğlu ile basına yansımayan görüşme; Sinan Oğan kendisine vadedilenleri açıkladı
Kılıçdaroğlu ile basına yansımayan görüşme; Sinan Oğan kendisine vadedilenleri açıkladı
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi