BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi ilk yılında ödül kazandı

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi ilk yılında ödül kazandı

Koçfinans Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk: - "Bu ödülü henüz ilk yılımızda almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Programımıza yeni modüller ekleyerek daha çok üniversiteli genç kıza ulaşma ve onları iş hayatlarında bir adım daha öne taşıma misyonumuza devam edeceğiz"

Abone ol

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi'nde farkındalık ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın çalışan sayısını artırmayı taahhüt eden Koçfinans, geleceğin kadın mühendislerini desteklemek amacıyla da Mentorluk ve Burs Projesi'ni hayata geçirdi.

Koçfinans Turuncu Kanatlar İyilik Hareketi çatısında konumlanan proje ilk yılında Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi"nde ödül aldı.


Teknoloji ve inovasyon alanındaki kadın mühendis sayısını artırmak için Anadolu'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak geleceğin mühendislerine mentorluk ve burs desteği sağlayan Koçfinans, geçen yılın sonunda başlattığı projeyle Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin mühendislik ve fen fakültelerinde eğitim gören 33 kız öğrenciye 1 akademik yıl boyunca mentorluk desteği sağlıyor.


Yüzde 50 kadın-erkek çalışan oranıyla sektöründe örnek şirketlerden olan Koçfinans'ın gönüllü çalışan kadrosu tarafından oluşturulan mentorluk ekibi ile süreci tamamlayan gençlere BT ve AR-GE bölümünde kısa ve uzun dönemli staj, uzaktan yarı zamanlı çalışma ve şirket bünyesinde istihdam edilme şansları da sunuluyor.


- "Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

Açıklamada, Kadın Dostu Markalar Platformu Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmaya yer verilen Koçfinans Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, yarışmaya kadınların toplumda her alanda eşit hak ve özgürlüklerinin olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veren ve marka gücüyle toplumsal farkındalık yaratan projelerin katıldığını bildirdi.


Kumuk, "Gelecekleri parlak 33 genç kızla çıktığımız bu yolda sayımızı artırarak büyümek ve daha çok genç kıza destek olarak teknoloji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak ana hedefimiz." ifadesini kullandı.


Mentorluk programlarına katılan gençlerin Koçfinans'ın çevik çalışma prensibini deneyimleyerek ve kendilerini şirketin bir parçası gibi hissederek veri analitiği ve AE-GE konularında donanım kazanacağını kaydeden Kumuk, "Bu ödülü henüz ilk yılımızda almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Programımıza yeni modüller ekleyerek daha çok üniversiteli genç kıza ulaşma ve onları iş hayatlarında bir adım daha öne taşıma misyonumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı
Mazlum Çimen evli mi eşi ve çocuklar kimdir? Mazlum Çimen eşi Yasemin Göksu kimdir?
Mazlum Çimen evli mi eşi ve çocuklar kimdir? Mazlum Çimen eşi Yasemin Göksu kimdir?
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Mazlum Çimen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mazlum Çimen şarkıları
Mazlum Çimen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mazlum Çimen şarkıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur
Devlet Bahçeli: MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur
Numan Kurtulmuş'tan 'Bana oy veremeyecekseniz sandığa gitmeyin diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Numan Kurtulmuş'tan 'Bana oy veremeyecekseniz sandığa gitmeyin diyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Müşahit nasıl olur 2. tur seçimlerde müşahit olmak için ne yapılır?
Müşahit nasıl olur 2. tur seçimlerde müşahit olmak için ne yapılır?
Kılıçdaroğlu ile basına yansımayan görüşme; Sinan Oğan kendisine vadedilenleri açıkladı
Kılıçdaroğlu ile basına yansımayan görüşme; Sinan Oğan kendisine vadedilenleri açıkladı
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
'İtibarımız satılık değil' diyerek paylaştığı anketle çuvallayan ORC ikinci tur anketini açıkladı
'İtibarımız satılık değil' diyerek paylaştığı anketle çuvallayan ORC ikinci tur anketini açıkladı
HAVELSAN, Malezya'da kara ve havadan sonra denizden ihracat çıkaracak
HAVELSAN, Malezya'da kara ve havadan sonra denizden ihracat çıkaracak