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Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği

Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak başkente gelen depremzedeler, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak üzere otobüslerle memleketlerine gidiyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında seçmenlerin, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine dönüşleri sürüyor.

Dönüşler nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı AŞTİ'de otobüs firmaları, deprem bölgesindeki illere sefer düzenliyor.

Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Özge Sanem Yüksel, AA muhabirine, oyunu kullanmak için İskenderun'a gittiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle AFAD'ın araçlarında kendilerine yer ayrıldığını belirten Yüksel, gidiş ve gelişlerini sağladıkları için teşekkür etti.

Gaziantepli depremzede Nesibe Can da "Sağ olsun devletimiz bize otobüs ayarlamış, otobüsle gidiyoruz ücretsiz olarak. Oy kullanmaya gidiyoruz. Hastanede randevularım var, çocukların okulu var, geri geleceğim." dedi.

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