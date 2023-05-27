Mazlum Çimen evli mi eşi ve çocuklar kimdir? Mazlum Çimen eşi Yasemin Göksu kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yine unutulmaz bir bölümle seyircisine müzik ziyafeti çekecek. Bu akşamki konuklardan biri de Mazlum Çimen olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Mazlum Çimen bir evlilik yaptı bu evlilikten Saki Çimen adında bir oğlu oldu. 1997 yılında ilk eşi Yasemin Göksu'dan boşandı.

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Cumartesi akşamlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de sevilen ses Mazlum Çimen olacak. Farklı yorumu beğeni toplayan Mazlum Çimen Alevi-Bektaşı halk ozanıdır. 64 yaşında olan Mazlum Çimen Kahramanmaraş Elbistan doğumludur. Şu anda bekar olan Mazlum Çimen'in ilk eşi Yasemin Göksu'dur

Mazlum Çimen kimdir?

18 Haziran 1958’de Elbistan'ın Sevdilli köyünde doğdu. Babası Adana'nın Fatmakuyu köyünden Nesimi Çimen, annesi Dersim'in Karabali aşiretinden Dilber Hanım'dır.[1] Çiftin tek çocuğudur. Çocukluğunda Adana'nın Kadirli ilçesine yerleşen ve kalaycılık, ırgatlık ve tarımla uğraşan babasına yardım etti. Babasının fabrika işçisi olarak İstanbul'a gitmesinin ardından tüm ailesi İstanbul'a taşındı. Bağlama çalıp Alevi deyişleri söyleyen babası Nesim Çimen Türkiye İşçi Partisi'ne girdi ve bir halk ozanı olarak tanındı. 68 kuşağının önde gelen isimleri ve Can Yücel, Yılmaz Güney, Abidin Dino, Fakir Baykurt, İlhan Selçuk gibi edebiyatçı ve sanatçıların olduğu bir çevrede büyüdü.

İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın keman bölümüne girdi. Dört yıl keman eğitiminin ardından aynı okulun bale bölümüne geçti. Bu bölümden 1980-1981 döneminde mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı; pek çok klasik eserde rol aldı. Bir yandan da müzikle ilgilenen sanatçı, babasıyla köylerde derleme çalışmalarına katıldı, pek çok albümde bağlama çaldı.

1982 yılında Türk halk müziği ses sanatçısı Yasemin Göksu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu piyanist Evrim Saki (d. 1983) dünyaya geldi. Çift, 1997'de boşandı.

1989'da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yunus Emre" oyununun müziğini besteledi. Bu bestenin başarısından sonra film müzikleri yapmaya başladı ve bu alanda ödüller aldı.

1990 yılında Levent Güner ile birlikte "Eski Bir Sevda" adlı albümü çıkardıktan sonra kendi bestelerini seslendirdiği yeni albümler yaptı. 1993 yılında Sivas Katliamı'nda babası Nesimi Çimen öldürüldü. "Sen Benden Gittin Gideli" şarkısının babası için yazdı.