Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.