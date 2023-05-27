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Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

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Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise dar alan pas ve çabukluk çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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