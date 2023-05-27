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Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmana sol dizinde esneme meydana gelen Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde çalışma yapan Denswil ve izinli olan Abdülkadir Parmak yer almadı.

Gbamin yarıda bıraktı

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yeşil sahada yaptığı Gbamin sekerek sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Hırvat çalıştırıcı, U19 takımında forma giyen Salih, Ali, Poyraz ve Oğuzhan’ı dünden itibaren A Takım idmanlarına dahil etti. Bu oyuncular sezon sonuna kadar Trabzonspor A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkacak ve gösterecekleri performansla birlikte bordo-mavililerin önümüzdeki sezon kampına davet edilmesine karar verilecek.

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