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Türkiye'de seçim heyecanı! Hangi lider, nerede oy kullanacak? (Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener...)

Türkiye'de seçim heyecanı! Hangi lider, nerede oy kullanacak? (Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener...)

Türkiye yarın ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidiyor. Siyasiler de vatandaşlık görevini yapıp sandık başına gidecek. Peki, hangi lider nerede oy kullanacak? İşte detaylar...

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 28 Mayıs'ta sandık başında olacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Ortaklar nerede kullanacak? Bahçeli, Destici, Erbakan...

Peki, cumhurbaşkanı adaylarının ittifak ortakları nerede oy kullanacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

Akşener ve Davutoğlu İstanbul'da, Babacan Ankara'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

Uysal memleketinde oy verecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da oy verecek.

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