2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS sınavı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınav görev yerlerinin açıklanmasını bekleyen MEB görevlileri tarafından sorgulanıyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, sınavda görevli olacak olan öğretmenler ve MEB görevlileri, görev yerlerinin açıklanmasını bekliyor. 4 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavında görevli olacak olan adaylar ise görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?

LGS görev yerleri açıklandı mı?

LGS sınavında görev alacak olan görevliler, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. LGS görev yerlerinin 26 Mayıs Cuma günü itibarıyla görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor.

LGS görevli ücreti ne kadar?

LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.

Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL

Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL

Salon Başkanı : 1204 TL

Gözetmen : 1168 TL

Yüzde 20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL

Salon Başkanı : 1134 TL

Gözetmen : 1099 TL

Yüzde 27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL

Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL

Salon Başkanı : 1033 TL

Gözetmen : 1002 TL