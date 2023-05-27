Yangında mahsur kalan genç kızın içler acısı hali tüm vücudu kararmış! Onu kurtaran İtfaiye eri fenalaştı

ANTALYA'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek bayılan genç kız, bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Genç kızın 2. kattaki evinden dumanlar sebebiyle aşağı inemeyince terasa çıkmak istediği, ancak kapı kilitli olduğu için inemeyip dumandan bayıldığı öğrenildi.

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Olay, Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsa Küçülmez Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Aşırı duman ve alevler yüzünden 4 katlı binada oturanlar dışarı çıkamazken, ekipler merdivenlerde 22 yaşındaki bir genç kızın mahsur kaldığını öğrenince gaz maskesini takarak içeri girdi.

Jandarma ekipleri de evlerinin içinde mahsur kalan vatandaşlardan kapıyı açıp genç kıza seslenmelerini ve görmeleri halinde içeri almalarını istedi. Yarım saatlik çalışmanın ardından Buse Bozkurt (22) yarı baygın halde binadan çıkartıldı. Duman sebebiyle bütün vücudu kararan genç kıza 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Genç kızı kurtardıktan sonra fenalaştı

Genç kız ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Buse Bozkurt'u binadan çıkarttıktan sonra fenalaşan itfaiye eri ise genç kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra yığıldığı yerde kaldı. İtfaiyecinin gaz maskesi bir vatandaşın yardımıyla çıkartıldı.

Görgü tanıkları, yangın sırasında patlama sesleri duyduklarını belirterek, "Genç kız annesini aramış, annesi de aşağı inemiyorsa terasa çıkmasını söylemiş. Terasa çıktığında kapı kilitli olunca bu defa aşağı inemeyip bayılmış. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı" dediler.