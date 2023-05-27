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Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

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Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

ERZURUM'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde ata sporu ciriti yaşatmak ve tanıtmak amacıyla dostluk maçı yapıldı.

Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

Erzurum Cirit Sahası'nda 2 takımın katılımıyla düzenlenen atlı cirit müsabakasına, Şah Dadaş ve Sancak Atlı Spor Kulüpleri karşılaştı.

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Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

Çok sayıda vatandaş ve ciritseverin heyecanla izlediği dostluk maçında, ağırlıkla kadın hakemler görev aldı, sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu.

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Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

Ciritçilerin at üstünde puan almak için birbirleriyle kıyasıya mücadelesi, seyircilerin beğenisini topladı.

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Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

Müsabaka öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum'da güzel bir gün ve havada düzenlenen müsabakaya katılanlara teşekkür ederek, ata sporunu ellerinden geldiği kadar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

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