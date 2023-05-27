Erzurum'da ata sporu cirit heyecanı yaşandı!

Müsabaka öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum'da güzel bir gün ve havada düzenlenen müsabakaya katılanlara teşekkür ederek, ata sporunu ellerinden geldiği kadar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.