BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Meral Akşener duyurdu: Sayın Erdoğan'ın son seçimi

Meral Akşener duyurdu: Sayın Erdoğan'ın son seçimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten yok ediyor"dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.

Asgari ücret ile ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Bizim asgari ücret önerimiz, işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz eğer sigortasını devlet ödemiş, devletin ödediği bir asgari ücreti, siz yüksek verebilirsiniz. Verirsiniz ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz" İfadelerini kullandı.

"En fazla AK Partili kardeşlerimden istiyorum"

"Yarınki seçimde bunları oylayacaksınız, Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum" diye konuşan Akşener, "En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Eğer bu ucube sistem, Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten, yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir başkan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını, demokrasiyi, sendikayı konuşamayacağız, ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey'i en çok sevenlerin tam tersine bu seçimde, bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" diyen Erdoğan: Kılıçdaroğlu tezgaha getirildi
"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" diyen Erdoğan: Kılıçdaroğlu tezgaha getirildi
Ege bölgesinde 3 ilde yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Ege bölgesinde 3 ilde yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kişi öldü
Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kişi öldü
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 LGS görevli ücretleri ne kadar? LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Trabzon'da Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü
Trabzon'da Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü
İsrail'de muhalefet, hükümet karşıtı kitlesel protestoları canlandırmayı değerlendiriyor
İsrail'de muhalefet, hükümet karşıtı kitlesel protestoları canlandırmayı değerlendiriyor
İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor
İstanbul'da Beyoğlu Hükümet Konağı yeni yerine taşınıyor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final
Hentbol: Erkekler Süper Ligi play-off yarı final
Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin konuştu:
Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin konuştu:
Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı