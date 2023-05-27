Meral Akşener duyurdu: Sayın Erdoğan'ın son seçimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten yok ediyor"dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.

Asgari ücret ile ilgili soruyu yanıtlayan Akşener, "Bizim asgari ücret önerimiz, işverenin sigorta kısmını üstlenmek üzerine. Siz eğer sigortasını devlet ödemiş, devletin ödediği bir asgari ücreti, siz yüksek verebilirsiniz. Verirsiniz ve o insanların aç gezmesine engel olursunuz" İfadelerini kullandı.

"En fazla AK Partili kardeşlerimden istiyorum"

"Yarınki seçimde bunları oylayacaksınız, Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum" diye konuşan Akşener, "En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Eğer bu ucube sistem, Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten, yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir başkan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını, demokrasiyi, sendikayı konuşamayacağız, ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey'i en çok sevenlerin tam tersine bu seçimde, bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım" dedi.