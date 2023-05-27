"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" diyen Erdoğan: Kılıçdaroğlu tezgaha getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na oy verenlerin de yarın kendisine oy vermesini beklediğini ifade eden Erdoğan, "Birlikte yol yürüyeceğiz. Milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime saatler kala bugün Beykoz'da Halk Buluşması gerçekleştirdi. Mitingde yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'na "40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren" diyen Erdoğan, Altılı Masa'da tek kaybedenin Kılıçdaroğlu ve seçmeni olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Toplam oyları yüzde 1'i bulmayan masa arkadaşları yaklaşık 40 milletvekilliğini cebe koyarak masadan kalktılar. Tüm hesabı da sürekli 'ben hesap uzmanıyım' diyen Kılıçdaroğlu'na ve CHP seçmenine ödettiler." dedi.

"Kılıçdaroğlu bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vekil koltuklarını kaptırmasını "Türk siyaseti tarihinin en büyük siyasi dolandırıcılık olayı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şu anda 70 bin katılım var. Şimdi burada 70 bin katılım olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün eş dost hepsini arıyor muyuz? Sandığa gitmeye teşvik ediyor muyuz? Sevgili Beykozlular, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Tüm Beykoz'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel, bir başka muhteşem.

-14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na oy verenler dahi yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir, ben buna inanıyorum. Onları da davet edeceğiz. Onlar da bu milletin evlatları. Birlikte yol yürüyeceğiz.

"Yarın öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek"

-Milleti kutuplaştırmaya çalışanlarının oyununa gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek. Kendini bu topraklara ait hisseden herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır.

Kılıçdaroğlu'na: Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak

Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok. Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.

"Oylarını cesaretle kullandılar"

-Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar."

"Kemal önce sen parlamento hukukunu öğren"

Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren.

"4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı ne yaptı?"

İstanbul'la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur. Ekrem efendi nerede Bodrum'da, nerede Van'da seçim mitinginde. Sana ne Van'dan.

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük.

Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor.

"Tüm hesabı Kılıçdaroğlu ve seçmenine ödettiler"

Toplam oyları yüzde 1'i bulmayan masa arkadaşları yaklaşık 40 milletvekilliğini cebe koyarak masadan kalktılar. Tüm hesabı da sürekli 'ben hesap uzmanıyım' diyen Kılıçdaroğlu'na ve CHP seçmenine ödettiler.

"Masanın tek kaybedeni Kılıçdaroğlu ve seçmenidir"

Sonradan katılanlarla 11'e çıkan kumar masasının tek kaybedeni vardır. O da CHP Genel Başkanı ve CHP seçmenidir. Bunun dışında herkesin keyfi yerinde, işler tıkırındadır.

"Kılıçdaroğlu tezgaha getirildi"

Kılıçdaroğlu bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır. Türk siyaseti tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahne olmuştur. Kılıçdaroğlu'nda aldatılmış duygusu vardır. Kendisine oy vermeyenlere hakaret etmesinin nedeni budur. Milletin yarısını vatanını satmakla itham etmesinin sebebi budur. Terör baronlarının desteği de Kılıçdaroğlu'na kurtaramamıştır.

"Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de millete emanetiz"

Kandil'i de bunların başına çökerteceğiz. Yarın sandıklara gittiğimizde bunların hesabını soracağız. Siyaset millet için milletle beraber yapıldığında anlamlıdır. Sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Ne terör örgütlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasbetmesine izin vermedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Yarın çok hayati bir karar vereceğiz. 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti. Yarın biz de millete emanetiz. Sandıklar size emanet.