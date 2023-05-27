Diyarbakır'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Sur İlçe Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir araç durduruldu.

Araçta bulunan T.T. ve B.M'nin kimlik sorgulamasında T.T'nin "kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. Zanlıların üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.