Fenerbahçeli Michy Batshuayi bu yıl birden fazla kupa kazanmayı umuyor

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, şampiyonluğa inançlarının sürdüğüne vurgu yaparak, "Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız" dedi.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kulüp televizyonunda yayımlanan Günün Röportajı programında açıklamalarda bulundu. Takımla ilgili pozitif duygulara sahip olduğunu belirterek sözlerine başlayan Batshuayi, "Bana göre iyi hissettiğimiz, iyi duygular taşıdığımızı söyleyebilirim. Özellikle son maçta iyi bir Fenerbahçe izlettiğimizi, Fenerbahçe’nin güçlü yanlarını gösterebildiğimize inanıyorum. Umarım bu sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kaldığına değinen Belçikalı futbolcu, "Sakatlıktan dolayı üzgün olduğumu söyleyebilirim. Şu an bile bu üzgünlüğü taşıyorum. Çok önemli maçlarda takımımı maalesef yalnız bıraktım ve bu anlamda da tekrar özür diliyorum. Ama bu süreç içerisinde iyi hazırlandığımı düşünüyorum hem psikolojik olarak hem de fiziksel anlamda yeniden takımıma güçlü bir şekilde katkı sağlayabilmek için. Bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Ama maalesef kendi adıma kötü olan şu ki; takımı uzun bir süre yalnız bırakmış oldum" şeklinde konuştu.

"Motivasyonumuz antrenmanlarda başlıyor"

Takımın motivasyonuyla alakalı soruya başarılı golcü, "Motivasyonumuz antrenmanlarda başlıyor. Çünkü antrenmanlarda çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve acı da çekiyoruz. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için çekmek de durumundayız. Ben takım içerisinde güçlü ve güzel bir mantalitenin olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarımızı kuvvetli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu da aramızda güçlü, sağlam bir bağ oluşturuyor. Keza iyi de bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü herkes birbirini nasıl motive etmesi gerektiğini biliyor. Önümüzde oynayacağımız maçların ne kadar önemli olduğunu takımdaki herkes çok iyi biliyor. Birbirimizi sürekli bu anlamda cesaretlendiriyoruz ki bu da bana göre takım olarak pozitif bir nokta" diye konuştu.

"Şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor"

Sezonun son bölümü ve şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz ve bu noktada pozitif duygular taşıyoruz. Zira hala oynanacak maçlar var ve şansımız hala devam ediyor. Bir parantez açmak gerekiyor ki ligdeki şampiyonluk bize bağlı değil. Çünkü maçımızı kazanırken rakibimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Her ne kadar durum böyle olsa da bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz ve şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor. Ne yazık ki sezon içerisinde hatalar yaptık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, kazanmamız gereken maçlarda çok fazla puanlar kaybettik. Bu noktada gerçekten üzüntülüyüz ve bu durum bizler için kötü oldu. Hala şansımız devam ediyor. Oynanacak maçlar var. Neler olacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben her zaman Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum"

Bireysel performansı ve hedefleriyle ilgili Michy Batshuayi, "Benim hedefim her zaman aynı. Ben her zaman takımıma, Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum. Kişisel olarak da tabii ki kendi işime, her daim ofansif anlamda yapmam gerekenlere odaklanıyorum ve bu noktada takımıma yardımcı olmak istiyorum. Birinci hedefim bu. Bireysel olarak şunları da ilave edebilirim; rakip kalede tehlike oluşturmak, gol atılması gereken pozisyonda gol atmak, asist yapılması gerekiyorsa asisti yapabilmek" dedi.

"Asist yaptığımda da kendimi çok mutlu hissediyorum"

Asist yaptığı zamanlarda da mutlu hissettiğini belirten Belçikalı futbolcu, "Kendimi bu anlamda fazlasıyla mutlu hissediyorum. Asist anlamında biraz daha az asistim. Bu konuşma Joshua King’le aramızda bir sır. Enner’le son maçımızı oynamıştık. O da bu takımın çok önemli isimlerinden biri ama maalesef Enner Valencia’ya asist yapamadım, Joshua King’e asist yapmıştım. Zaten maçta da görmüş olacaksınız ki, ben asist yaptığımda da kendimi çok mutlu hissediyorum ve oynadığım tüm takım arkadaşlarımla iyi bir bağ oluşturduğumuzu düşünüyorum. Zaten tüm bu saydıklarım takımın gücünden gelen şeyler. Sürekli aramızda konuşuyoruz ve birbirimizi cesaretlendiriyoruz. Enner Valencia’nın birçok golü var, Serdar Dursun’un, King’in ve benim gollerim var. Açıkçası en önemli olan kim gol atıyorsa atsın, herkesin o sevinci paylaşması. Bu çok güzel ve memnun edici. Ben bunu hissediyorum. Ben gol attığımda onlar benim adıma çok büyük sevinç duyuyorlar, onlar gol attıklarında ben aynı şekilde bu mutluluğu onlarla paylaşıyorum. Bu noktada aynı duygulara sahibiz ve birbirimize karşı çok büyük saygı var. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi bir bağ oluşturduk. İyi de anlaşıyoruz, bu unsurlar takım için çok önemli" şeklinde konuştu.

"3 maçı da kazanmak durumundayız"

Bu sezon 18 gol kaydettiği ve bireysel hedefiyle ilgili sorulan soruya Basthuayi, "O şekilde bir düşünce içerisinde değilim. Şu an oynayacağımız sadece üç maç var. Üç maçı da kazanmak durumundayız bizim için en önemli şey bu" diye cevap verdi.

"1952-1953 sezonu forması; çok güzel forma"

Röportaja üzerinde 1952-2953 forması giyerek katılan Belçikalı futbolcu, "Bu formayı çok beğendim. Umarım gelecekte Fenerbahçe buna benzer bir forma üretir. Çok güzel olur" dedi.

"Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve beraber kutlarız"

Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Batshuayi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Umuyorum oynayacağımız tüm maçlara taraftarlarımız gelir ve rakipler üzerinde kurmuş olduğunuz o baskıyı her zaman ki gibi kurarsınız çünkü sizlerin varlığı bizler için çok önemli. Oyunumuza her zamanki gibi yardımcı olursunuz. Size her zaman ihtiyacımız var. Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız."