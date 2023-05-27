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Kılıçdaroğlu'nun danışmanından özel jetten selfie paylaşımı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından özel jetten selfie paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yolculuğunu yaptığı özel uçaktan yeni görüntüleri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt paylaştı.

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Sandığa 1 gün, propaganda yasaklarına saatler kala kampanyalar son virajında.

Sonuna gelinen bu uzun kampanya maratonunun başından bu yana tasarruftan bahseden muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jet kullanması sık sık gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı jetten fotoğraf

Kılıçdaroğlu'nun özel jet seyahatlerinden yeni bir görüntü daha kamuoyuna yansıdı.

Daha önce saatliği 12 bin dolar olduğu belirtilen jetlerden biri ile seyahat eden Kılıçdaroğlu, danışmanı Barış Bozkurt ile uçakta selfie yaptı.

"Benim de fotoğrafım var"

Bozkurt o fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.

Özel jetin kokpitinin de görüldüğü fotoğrafları Bozkurt, "Benim de fotoğrafım var" ifadesi ile paylaştı.

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