Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz hamlesi!

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'ın, Rangers formasını terleten milli yıldız Rıdvan Yılmaz ile yakından ilgilendiği belirtildi.

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Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu sezonun en istikrarsız bölgesi sol bekte, son haftalarda Kazımcan Karataş formayı kapmıştı. Devre arasında Hatayspor'dan transfer edilen Adekugbe'yle yolları ayırmayı planlayan G.Saray'da, bu bölge için ilk hedef Rıdvan Yılmaz...

Rangers forması giyen milli oyuncu için yoklama yapan sarı-kırmızılılar, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

İskoç temsilcisi, 4 milyon euro'ya transfer ettiği 22 yaşındaki oyuncuyu daha düşük bir rakama satmak istemiyor.

Şartları zorlayacak Cimbom, gelecek yıllarda milli takımın da sol bekinde forma giyecek Kazımcan ile Rıdvan ikilisini rekabete sokmayı hedefliyor.