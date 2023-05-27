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İki yeni anket! Birinde Erdoğan birinde Kılıçdaroğlu kazanıyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayında seçime günler kala ORC ve Area Araştırma'nın yayınladığı anketleri değerlendiriyor.

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14 Mayıs seçimlerinde adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını aşamayınca seçim 2. tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü kim Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan son kez cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Seçimin ilk turunda anket firmalarının birçoğu sınıfta kalmıştı. Şimdi ikinci tura sayılı günler kala anketler yeniden peş peşe yayınlanmaya başladı. En çok merak edilen anket firmaları arasında bulunan ORC Araştırma, 2. tur anketini yayınladı. Bununla birlikte AREA Araştırma da Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasında geçecek olan seçim için son analizini paylaştı. 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında son seçim anketlerini değerlendiriyor.

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