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Galatasaray'ın Paul Pogba ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın Paul Pogba ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'ta gözden çıkarılan Paul Pogba ile ilgilendiği iddia edildi.

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Manchester United'dan Juventus'a 48 milyon euro bedelle transfer olan Paul Pogba, İtalyan devinde kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebilen Fransız yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Paul Pogba ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta gözden çıkarılan Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.

Paul Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebildi. Fransız yıldız, sadece 1 karşılaşmada ilk 11'de mücadeleye başladı. Pogba, toplam 161 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı

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