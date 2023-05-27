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KKTC'de ara seçim 25 Haziran'da yapılacak

KKTC'de ara seçim 25 Haziran'da yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için 25 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan ara seçim için partilerin milletvekili adaylarını belirleme süresinin 29 Mayıs, milletvekilliği adaylığı için başvuruların ise 31 Mayıs'ta sona ereceği duyuruldu.

Açıklamada, partiler ve bağımsız adaylar için propaganda sürecinin 24 Haziran'da biteceği belirtildi.

Yaklaşık 210 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de ara seçim, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası nedeniyle bir Lefkoşa milletvekilliği için yapılacak.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümeti oluşturan Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin 2 milletvekilliği bulunuyor. Mecliste ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, muhalif Halkın Partisi de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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