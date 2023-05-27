BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı

YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

Abone ol

Vakıf üniversiteleri fahiş fiyat artışlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya el atarak bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, enflasyon oranına dikkat çekilerek, vakıf üniversiteleri uyarıldı. YÖK tarafından vakıf üniversitelerine gönderilen "Eğitim ve Öğretim Ücreti" konulu yazıda, bazı üniversitelerin eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına dair şikayetler olduğu belirtildi.

'Öğrencilerin talep ve şikayetleri dikkate alınmalı'

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda, öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Depremzede öğrenciler hatırlatıldı

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan, "Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları" kararı da hatırlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışında kullanılan oyların hepsi Türkiye'ye ulaştı
Yurt dışında kullanılan oyların hepsi Türkiye'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti
Pakistan hükümetinden eski Başbakan Han'ın müzakere talebine ret
Pakistan hükümetinden eski Başbakan Han'ın müzakere talebine ret
Tayyip Erdoğan'ı ağlatan kadın! Bu dua tüm salonu ayağa kaldırdı
Tayyip Erdoğan'ı ağlatan kadın! Bu dua tüm salonu ayağa kaldırdı
Karabük'te sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü
Karabük'te sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü
KKTC'de ara seçim 25 Haziran'da yapılacak
KKTC'de ara seçim 25 Haziran'da yapılacak
Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama!
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti
Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi
Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi
Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu