Tayyip Erdoğan'ı ağlatan kadın! Bu dua tüm salonu ayağa kaldırdı

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, sık sık Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Hacer Çınar'ın Erdoğan'a yazdığı mektubu tekrar hatırlatarak 'Neden Erdoğan?' sorusunun cevabını aradı.

Abone ol

Hacer Çınar. Türkiye bu ismi her fırsatta ırkçı söylemleri ile gündeme gelen CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlatması ile tanıdı. Tanju Özcan vakti zamanında belediye meclis konuşmasında Hacer Çınar'a karşı ‘bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi, ben evli barklı bir adamım’ gibi çirkin bir ifade kullanmıştı.

Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında eski bir videoyu tekrar gündeme getirerek Erdoğan olmadan neden olmayacağını tüm Türkiye'ye tekrar gösterdi.

Hacer Çınar'ın bu konuşması Tayyip Erdoğan'ı da ağlatmıştı

Biz Hacer Çınar'ı yeni tanımıyoruz. Şimdi biraz eskiye gidelim. Hacer Çınar taşeron işçilerin sorunları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmıştı. Mektup Erdoğan'a ulaştı mı, ulaşmadı mı bilmiyoruz ancak aradan uzunca bir süre geçtikten sonra Hacer Çınar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yolları, Hak-İş 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’nda kesişti. Hacer Çınar önce bu mektubunun detaylarını anlattı, sonra da Recep Tayyip Erdoğan'a öyle bir dua etti ki, hınca hınç dolu olan tüm salon bu konuşmayı ayakta alkışladı. Hacer Çınar'ın bu konuşması Tayyip Erdoğan'ı da ağlatmıştı. Şimdi o konuşmayı bir hatırlayalım. Eminim sizin de izlediğinizde gözleriniz dolacak. Bu konuşmayı izledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan'sız olmayacağını bir kez daha anlıyoruz…

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN