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Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı

UŞAK’ta bir masaj salonunda müşteri ile salon sahibi arasında kavga çıktı. Saldırgan müşteri masaj salonu sahibini bıçakla yaralarken, arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü. Zanlı kayıplara karıştı.

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Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonunda kavga çıktı. İddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.

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