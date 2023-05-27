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HABER /  POLİTİKA

Tanju Özcan'dan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki

Tanju Özcan'dan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kolluk kuvvetleriyle ilgili skandal paylaşımına bir tepki de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

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Sosyal medya hesabından kolluk kuvvetleri hakkında skandal bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardınan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında 142 nolu belgeyle oy kullanmak isteyen polislerin sadece orijinal belgeleyle oy kullanabileceğini, fotokopi veya başka belgeyle oy kullanmak isteyen polislere izin verilmemesini ve bunların yüzüne tükürülmesini istedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da tepki gösterirken Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Tanju Özcan: Bu yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur

Canan Kaftancıoğlu'na sert bir şekilde tepki gösteren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Türk polisine, jandarmasına kimse hakaret edemez, haddini aşamaz. Bu asker ve polis kardeşlerimiz bizlerin huzuru için canlarını ortaya koyuyorlar. Polis ve asker kardeşlerime laf söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nu şiddetle kınıyorum. Bunun bahanesi de olmaz, özrü de olmaz. Canan Kaftancıoğlu bu hatasını düzeltmek istiyorsa derhal istifa etmelidir. Bu yapılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur" paylaşımında bulundu.

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