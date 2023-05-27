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Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti

Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti

Sinop’un Durağan ilçesinde otomobilin gölete düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla göletten çıktı.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı İkizgöletler mevkisinde kontrolden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, emniyet, sağlık, itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Araçtaki üç kişi kendi imkanlarıyla göletten kurtuldu. 17 yaşındaki Burhan D. ise itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölete düşen otomobil de çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

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