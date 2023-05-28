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Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Okurcalar Mahallesi'nde bir otelin lojmanında Afganistan, İran ve Irak uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, yabancı uyrukluları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak için tekne arayışında olan R.K, A.V, M.P, E.Ş. ve E.Y. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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