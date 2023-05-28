Milletvekili seçimi kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Vekiller kayıt yaptırıyor ama...

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçları halen açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklamadan milletvekili seçilenler mazbatalarını aldı, Meclis'e gelip kayıtlarını yaptırdı. YSK'nın milletvekili seçimi kesin sonuçlarını bugünkü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ilan edilmesi bekleniyor. YSK'nın, milletvekili seçilen bakanların görevlerinin ikinci tur oylama sonuna kadar devam etmesi için sonuçları açıklamayı beklettiği iddia ediliyordu.

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14 Mayıs’taki milletvekili genel seçimlerinin kesin sonucunun bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ilan edilmesi bekleniyor. Olağanüstü itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra YSK’nın kesin sonuçları ilan edeceği belirtiliyor. Seçim sonuçlarının, yemin edince görevi sona erecek olan bakanların görevlerine devam etmesi ve Kabine boşluğu yaşanmaması için ertelediği iddia ediliyordu.

Ne zaman açıklanacağı tam belli değil

YSK kaynakları Hürriyet’e, olağanüstü itiraz süreci nedeniyle milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının ilan edileceği tarihin tam belli olmadığı bilgisini verdi. İtiraz süreçleri tamamlanınca YSK 28’inci dönem milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak.

TBMM'nin en genç üyesi seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Meclis'e kaydını yaptırdı göreve hazır.

Sonuçlara itirazlarda üç aşama tamamlandı

Sandık kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe, il ve YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Milletvekili seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazlarla birlikte dört aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs milletvekili seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Bu kez itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak, görüşüp karara bağladı. Daha sonra YSK il seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’ye kadar kabul etti.

Son itirazlar bugün yapılacak

İtiraz sürecinin dördüncü aşamasında da YSK var. Önceki seçimlerde olduğu gibi ve 298. Sayılı Yasa’nın 130. maddesinde belirtilen süreler uyarınca, 14 Mayıs Milletvekili Seçimleri için de olağanüstü itiraz sürec yürütülüyor. Bu süre, 21 Mayıs Pazar günü başladı ve 7 günlük bir süreç var. 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar olağanüstü itirazlar YSK’ya yapılabilecek. İtiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte YSK, yapılan tüm itirazları karara bağlamak için toplanacak. Böylece, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonrasına kalacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, mazbatasını görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı. Kayıt işlemi sonrası Yılık'a rozetini annesi Saadet Erciyeş taktı.

Sonuçlar kesin değil ama kayıtlar sürüyor

TBMM’de 28’inci yasama döneminde görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Dün Meclis’e kayıt için gelenler arasında Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de vardı. Yüksel, beraberinde getirdiği memleketinin tatlarından biri olan Konya şekerini ikram etti.