RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'a sert çıktı! "Tebrik edilesi bir yanı yok"

Merve Dizdar, bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Ödül konuşmasında sarfettiği sözler nedeniyle RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'ı eleştirerek, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar" deyip tebrik edilesi bir yanının olmadığını söyledi.

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Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Dizdar'ın ödül konuşmasına tepki gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Tebrik edilesi bir yanı yok" dedi.

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla; Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü Merve Dizdar'ın oldu. Merve Dizdar ödül konuşması da kısa sürede Türkiye gündemine girdi. Dizdar, şu sözleri kullandı:

"... güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm.."

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

"Tebrik edilesi bir yanı yok"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'ın konuxmasına tepki göstererek, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.