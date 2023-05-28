Merve Dizdar Cannes Film Festivali'ne 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı! Merve Dizdar'ın konuşması olay oldu
Türkiye adına bir ilke imza attı. Güzel oyuncu Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Cannes'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alan ilk Türk oyuncu olan Merve Dizdar, “Ödülü Türkiye’de yaşamayı hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” sözleriyle aldı.
Fransa’da 76. Cannes Film Festivali’nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmine ödül verildi. Oyuncu Merve Dizdar festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Cannes'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncu olan Merve Dizdar'ın ödül konuşması olay oldu.
Fransa’da 76. Cannes Film Festivali’nde güzel oyuncu Merve Dizdar festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Böylece Dizdar, Cannes'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu. 2003 Cannes Film Festivali'nde yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Uzak" filmindeki rolleriyle Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü almıştı.
Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Dizdar'ın konuşması ve filmini adadığı kesim, sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. İşte Dizdar'ın o ödül konuşması...
- Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.