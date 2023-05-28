BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  DÜNYA

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kente İHA saldırılarının düzenlendiğini duyurdu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kente İHA saldırılarının düzenlendiğini duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kente düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Abone ol

Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısından sabah erken saatlere kadar başkent Kiev'in çeşitli bölgelerinde patlamaların olduğunu belirtti.

Kente yönelik İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini kaydeden Kliçko, başkentin Sviatoşynskiy, Peçersk, Solomyansk ve Holosiyiv semtlerindeki sivil altyapılarına İHA parçalarının isabet etmesi sonucu yangınların çıktığını aktardı.

Solomyansk semtindeki saldırı sonucu 41 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, 35 yaşında bir kadının ise yaralandığı bilgisini paylaşan Kliçko, mevcut bilgilere göre Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 20 adet İHA'nın havada imha edildiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da sandığa koştular
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da sandığa koştular
Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında duygu dolu anlar
Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında duygu dolu anlar
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'a sert çıktı! "Tebrik edilesi bir yanı yok"
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'a sert çıktı! "Tebrik edilesi bir yanı yok"
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Milletvekili seçimi kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Vekiller kayıt yaptırıyor ama...
Milletvekili seçimi kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Vekiller kayıt yaptırıyor ama...
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Uşak'ta masaj salonunda silahlı kavga çıktı bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Polis çevirmesinde adına ölüm belgesi düzenlendiğini öğrendi
Polis çevirmesinde adına ölüm belgesi düzenlendiğini öğrendi
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti
Sinop’ta gölete düşen otomobildeki genç hayatını kaybetti