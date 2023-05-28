İstanbul depreminde Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girer! Naci Görür'den sert uyarılar

Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken edecek açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkisi ortadan kaldırılmadan İstanbul'da beklenen deprem olursa ekonomik olarak Marmara Bölgesi diz çökecek ama Türkiye de ekonomik olarak tamamen bitecek. O zaman ben iddia ediyorum ki Türkiye'nin bağımsızlığı da tartışmalı hale gelecek" dedi.

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Türkiye beklenen büyük İstanbul depremine ne kadar hazır tartışması sürerken, Marmara depreminin Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına darbe vuracağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür, “Bir gün kalkacağız on binlerce canlarımız ölmüş. Bizim ‘deprem nerede olacak, nasıl olacak, kaç büyüklükte olacağını’ bırakıp yıkılmayacak yerleşim alanları kurmamız lazım” dedi.

Maraş depremi İstanbul'da yaşanırsa...

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen “Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı” için deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremin aynı zamanda önemli bir ekonomik felaket olduğunu, benzer bir depremin İstanbul'da yaşanması halinde bunun bağımsızlığımızla da doğrudan ilgili olacağını söyledi. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Maraş depreminin ekonomik krizi başlamadı

- Şu anda Güneydoğu depreminin ekonomik krizi Türkiye'yi vurmadı. Çünkü her depremden sonra ekonomik krizler patlar. Yani Türkiye'de hani şu anda diyoruz ya ekonomik kriz var ekonomik sorunlar var. Daha Güneydoğu'nun, tüm Türkiye'nin üzerine gelmedi. Bunlar iki şekilde gelecek.

- Direkt depremle ilgili 11 il Anadolu Aslanlarıydı. En fazla üretimin, ihracatın yapıldığı bir yerdi. Şimdi sıfırlandı, her şeyiyle durdu. Onun Türkiye'ye geri teptireceği ekonomik krizler olacak. Şimdi orada iş yok, üretim yok. Millet işi nereden bulacak? O gençler, o insanlar ne yapacak, ne edecek?

Beklenen İstanbul depremi gelirse...

Bu durum ülkeye de yansıyacak. Çünkü Türkiye parayı gönderip oradaki sorunu çözecek durumda değil. Bence o kriz daha derinleşecek. Bazıları ‘Komplo Teorisi' diyebilirler ama ben bu konuyu herkesle tartışmaya hazırım. Marmara'da beklenen deprem gelirse ve daha bu Güneydoğu depremlerinin etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılamamışsa, Türkiye'nin kesinlikle ekonomik bağımsızlığı kalkar, siyasi bağımsızlığı da kalmaz.

Maraş depreminden çok daha fazla...

- Şimdi Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem bu 11 ilin depremdeki zafiyetinden, zararından çok daha fazla olacak. Çünkü İstanbul'da yoğunluk, nüfus fazla. Bir de yapı stoku yoğunluğu fazla. Gecekondu yüzde 60 düzeyinde. Türkiye sanayinin can damarı bu bölgede.

Bağımsızlığımız da tartışmalı hale gelir

- Şimdi böyle bir deprem olduğu zaman İstanbul, ekonomik olarak Marmara Bölgesi diz çökecek ama Türkiye de ekonomik olarak tamamen bitecek. O zaman ben iddia ediyorum ki Türkiye'nin bağımsızlığı da tartışmalı hale gelecek.

İstanbul'u, o bölgeyi bize bırakmazlar

- İstanbul o kadar büyük bir darbe yerse zaten İstanbul'u, o bölgeyi bize bırakmazlar. Yani ‘insanlık kültürü' diye ayağını attı mı borçlu, harçlı, IMF'ydi, şuydu, buydu, bitti… Siyasiler halen bunların farkında değil. PKK, Kılıçdaroğlu'na arkada alkış çalıyormuş, yok böyle diyormuş. Abuk subuk şeyler konuşuyorlar. Koca koca devlet adamlarının konuşmalarını görüyor musunuz?

Nasıl, kaç büyüklükte olacağını bırakıp...

- Deprem ülkesiyiz. Bir gün kalkacağız canlarımız ölmüş. 30 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş. Bizim artık bu asırda deprem nerede olacak, nasıl olacak, kaç büyüklükte olacağı bırakıp depremde yıkılmayacak yerleşim alanlarını oluşturmalıyız. Devletin buna eğilmesi lazım.”