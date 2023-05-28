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Damat sokak ortasında neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı

Damat sokak ortasında neye uğradığını şaşırdı! Kanlar içinde kaldı

ADANA’da kayınbaba ve kayınbirader kaldırımda oturan damada eşiyle tartıştığı için kurşun yağdırdı. Polis zanlı baba ve oğlu bulmak için çalışma başlattı.

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İddiaya göre, İbrahim Doğan eşiyle tartıştı. Bir süre sonra tartışmaya Doğan’ın kayınbabası Ayın K. ve kayınbiraderi Mehmet K. da katıldı. Tarafların tartışması kavgaya dönüşmeden komşuları araya girdi. Taraflar olay yerinden ayrıldı.

Damat İbrahim Doğan daha sonra evden çıkıp kaldırımda oturmaya başladı. Bu sırada kayınbaba ve kayınbirader damadın yanına tabancayla ateş açmaya başladı. Baba ve oğlu damadı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis zanlı baba ve oğlu bulmak için çalışma başlattı.

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