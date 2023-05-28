BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM

Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı! İnşaallah Allah gönlümüzdekini nasip eder

Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı! İnşaallah Allah gönlümüzdekini nasip eder

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener'le birlikte oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener, "Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

Abone ol

Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder." diye konuştu.

Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meslek liseleri, yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor
Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor
Türkiye sandık başında! YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama:Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir
Türkiye sandık başında! YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama:Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da oyunu kullandı
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da oyunu kullandı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla geldi
Edirne ve Kırklareli'nde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla geldi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı
Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı
İstanbul'un 'doğu kapısı' ve 'batı kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor! Kaç kişi sandık başına gidecek?
İstanbul'un 'doğu kapısı' ve 'batı kapısı'nda oy verme işlemi sürüyor! Kaç kişi sandık başına gidecek?
LGS'ye girecek adaylara hayati uyarı! LGS 2023 ne zaman yapılacak, 2020 LGS soruları neden önemli?
LGS'ye girecek adaylara hayati uyarı! LGS 2023 ne zaman yapılacak, 2020 LGS soruları neden önemli?
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında
5 kenti sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
5 kenti sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı