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Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor

Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Latin Amerika ülkelerinde etkinliklerini artırmaya, iletişimlerini güçlendirmeye ve büyümeyi istikrarlı hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

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OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla "Arjantin-Şili Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı gerçekleştirildi. Heyete katılan 17 Türk otomotiv firmasından 21 iş insanı, Arjantin ve Şili'den 60 alıcıyla ikili görüşmeler yaptı.

OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Senir ve Gökhan Tunçdöken'in de yer aldığı program kapsamında Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak ve Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz'un verdiği resepsiyonlara katılan heyet, ülkeler arası ticaret ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Arjantinli ve Şilili ithalatçı, toptancı firmalara ve tesislere ziyaretlerde bulunan heyet, ikili görüşmeler neticesinde önemli işbirliklerinin kapılarını araladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin Arjantin'in otomotiv ithalatında 18. sırada bulunduğunu bildirdi.

Çelik, otomotiv sektörünün 2021 yılında Arjantin'e yaptığı ihracatın yüzde 74 artışla 34 milyon doları aştığını belirterek, "Geçen yıl ise yüzde 13,2 artışla 38,5 milyon dolar ihracat yaptık. Arjantin'in otomotiv ithalatında Brezilya'nın payı 50 civarında. Brezilya'nın yanı sıra Çin, Tayland, Japonya, Meksika ve Almanya da Arjantin'in ithalatında önemli yer alıyor. Biz de bu ülkeye olan ihracatımızı düzenli olarak artırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Şili'nin, Ticaret Bakanlığının belirlediği Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer aldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 110 milyar dolar ithalatı bulunan Şili'nin otomotiv ithalatı ise yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Şili’ye olan ihracatımız Arjantin'e olduğu gibi artış ivmesi yakaladı. 2021 yılında yüzde 140 artışla 98 milyon dolar ihracat yaptığımız ülkeye geçen yıl da yüzde 9,3 büyümeyle 107,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Latin Amerika ülkelerini önemsiyor, buradaki etkinliklerimizi artırmaya, iletişimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz. Son 2 yılda ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyan çabalarımızı istikrarlı hale getirerek bu pazarda düzenli büyümeyi amaçlıyoruz."

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