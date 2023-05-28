Türkiye sandık başında! YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama:Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, belirtti. Yener, "Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun birinci tura göre daha erken sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi.

Yener, Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.