13. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması başladı! Vatandaş sandıklara akın etmeye başladı...
Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapıyor. 13. cumhurbaşkanını seçmek için vatandalar sabah sandıklar açılır açılmaz oy kullanmaya baştı. Birbirinden ilginç görüntüler oluştu...
13. Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye bugün bir ilki yaşıyor. İlk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapılıyor. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayan oylama saat 17:00'de sona erecek.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında 21 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görevde olan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Bu seçimde ilk turdaki gibi yüzde 50+1 aranmayacak, kullanılan ‘'Evet'' oylarının bir fazlasını hangi aday alırsa, Cumhurbaşkanı o isim olacak.
Vatandaşlar saat 08:00 olmadan okullara akın etmeye başlarken, bazı vatandaşların tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelmesi takdir topladı.
Depremzedeler sandık başında
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde depremzedeler konteynerlerde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.