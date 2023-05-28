13. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması başladı! Vatandaş sandıklara akın etmeye başladı...

13. Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye bugün bir ilki yaşıyor. İlk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapılıyor. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayan oylama saat 17:00'de sona erecek.