Daron Acemoğlu iktidara muhalefeti artırdı: AK Parti’de ekonomiyi düzeltecek uzmanlık yok

Dünyada makalelerinden en fazla alıntı yapılan iktisatçıların bayında gelen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, "Hükümet daha konvansiyonel politikalar benimsediğine dair güçlü sinyaller vermedikçe böyle bir akış olası görünmüyor. Gelgelelim AK Parti ve bürokrasi içindeki müttefikleri bu zor günlerde ekonomiyi doğru yönlendirecek uzmanlıktan yoksun" dedi.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, iktidara karşı muhalefetin dozunu artırdı. "AK Parti ve bürokrasi içindeki müttefikleri bu zor günlerde ekonomiyi doğru yönlendirecek uzmanlıktan yoksun" iddiasında bulunan Acemoğlu, artan milliyetçilik vurgusundan da rahatsız oldu.

Seçmenin milliyetçiliğini anlamadan...

Gazete Oksijen'de "Erdoğan neden kazanıyor?" başlıklı yazısı yayımlanan Daron Acemoğlu, seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan iktidarının sonuna gelindiği yönünde beklentilerin oluştuğunu belirten Acemoğlu, ancak anketlerin ve ilk tura ilişkin öngörülerin yanlış çıktığını ifade etti. Acemoğlu, "Türkiye’de seçmenin ne kadar milliyetçi hale geldiğini anlamadan sonuçları yorumlamak imkansız" diye kaydetti.

Erdoğan'ın hırçın milliyetçiliği

Acemoğlu, "Dolayısıyla Erdoğan’ın hırçın milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’nun ılımlılı ve yolsuzluk karşıtı kampanyasına kıyasla seçmende daha fazla karşılık buldu. Kılıçdaroğlu’nun Sünni ağırlıklı ülkede Alevi azınlıktan olması, Kürt parti ve seçmenlerin örtük desteğini alması da etkiliydi" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin vaatleri etkili oldu

Türkiye’de birçok seçmen yolsuzlukların astronomik seviyelere çıktığını ve ekonomi yönetimindeki beceriksizliğin ülkeyi üç haneli enflasyona ve ciddi sıkıntıya sürüklediğini bilmesine rağmen Erdoğan’ı desteklediğini yazan Acemoğlu, şunları belirtti:

"Dahası Erdoğan ve AK Parti yarattıkları müthiş kayırmacılık ağını sürdürmek ve kilit seçim bölgelerini beslemek için devletin imkanlarını kullanıyor. Asgari ücret ve memur maaşı zamları, devlet bankalarından yandaş işletmelere ucuz kredi, dar günlerde bile istihdamın düşmemesi için işletmelere yapılan baskı seçmen sadakatini pekiştirdi. Erdoğan’ın depremden etkilenen illerde bu kadar destek görmesinin bir sebebi de şahsen nakit dağıtması, kamuda istihdamı artırması ve depremzedelere yeni konut vaatleri oldu."

"Ekonomiyi düzeltecek uzmanlık yok"

Ekonomiye ilişkin yorumlarını sürdüren Daron Acemoğlu, "Ülkeye muazzam kaynak akışı olmadan ekonominin nasıl normale döneceğini kestirmek zor. Hükümet daha konvansiyonel politikalar benimsediğine dair güçlü sinyaller vermedikçe böyle bir akış olası görünmüyor. Gelgelelim AK Parti ve bürokrasi içindeki müttefikleri bu zor günlerde ekonomiyi doğru yönlendirecek uzmanlıktan yoksun. Partinin muhafazakarlığına sıcak bakan ve işbirliği yapmak isteyen birçok iktisatçı ve bürokrat her söylenene evet diyecek kişiler uğruna Erdoğan’ın çevresinden uzaklaştırıldı" ifadelerini kullandı.