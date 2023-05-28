Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İbrahim Çalış idaresindeki 55 AIG 171 plakalı otomobil, Eynel Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Saliha Çalış yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çalış'ın ifadesinde, rahatsızlandığı için hastaneye gitmek üzere yola çıktığını, yolda şeker komasına girince direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.