BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM

CHP'li Özgür Özel: Şanlıurfa'da milletvekilimiz Ali Şeker ve müşahitlerimiz dövüldü! Kanlı fotoğraf

CHP'li Özgür Özel: Şanlıurfa'da milletvekilimiz Ali Şeker ve müşahitlerimiz dövüldü! Kanlı fotoğraf

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci tur oylamayı yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için bölgede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

Abone ol

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması sürerken CHP Milletvekili Ali Şeker, seçim sandığı başında itiraz ettiği için saldırıya uğradı. Şeker'in burnunun kanadığı fotoğraflar sosyal medyaya düştü.  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için bölgede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

Özel, şöyle yazdı: "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor.  Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı. Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."

Tanal: Sorumlusu vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kentte yaşanan olaylarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı’dır” dedi.

HDP'den 'dışardan getirilen oy" tutanağı

HDP: Yalova Çınarcıkta sandık görevlimiz dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etmiştir. İlgili şahsın bilgilerini içeren tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alınmıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor! Boş verme oy ver, ülkene sahip çık! Oy kullanırken bunlara dikkat...
Foto Galeri Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor! Boş verme oy ver, ülkene sahip çık! Oy kullanırken bunlara dikkat... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Daron Acemoğlu iktidara muhalefeti artırdı: AK Parti’de ekonomiyi düzeltecek uzmanlık yok
Daron Acemoğlu iktidara muhalefeti artırdı: AK Parti’de ekonomiyi düzeltecek uzmanlık yok
Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oyunu kullandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oyunu kullandı
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı
Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı! İnşaallah Allah gönlümüzdekini nasip eder
Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı! İnşaallah Allah gönlümüzdekini nasip eder
Meslek liseleri, yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor
Türk otomotiv sektörü Arjantin ve Şili'de istikrarlı büyüme hedefliyor
Türkiye sandık başında! YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama:Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir
Türkiye sandık başında! YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama:Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da oyunu kullandı
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da oyunu kullandı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla geldi
Edirne ve Kırklareli'nde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla geldi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023! Dakika dakika seçim haberleri sonuçlar saat kaçta açıklanacak?