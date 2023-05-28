CHP'li Özgür Özel: Şanlıurfa'da milletvekilimiz Ali Şeker ve müşahitlerimiz dövüldü! Kanlı fotoğraf

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci tur oylamayı yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için bölgede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

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28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması sürerken CHP Milletvekili Ali Şeker, seçim sandığı başında itiraz ettiği için saldırıya uğradı. Şeker'in burnunun kanadığı fotoğraflar sosyal medyaya düştü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için bölgede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbediliğini, telefonlarının kırıldığını duyurdu.

Özel, şöyle yazdı: "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı. Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."

Tanal: Sorumlusu vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanı CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kentte yaşanan olaylarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı’dır” dedi.

HDP'den 'dışardan getirilen oy" tutanağı

HDP: Yalova Çınarcıkta sandık görevlimiz dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığını tespit etmiştir. İlgili şahsın bilgilerini içeren tutanak tutularak sandığa yapılan müdahale kayıt altına alınmıştır.