Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor! Boş verme oy ver, ülkene sahip çık! Oy kullanırken bunlara dikkat...
TÜRKİYE'de bugün 64 milyon seçmen, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için oy kullanacak. 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. En fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek ve yüzde 50+1 aranmayacak. Oy kullanırken aman dikkat! Bunları yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak.
13. Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye bugün bir ilki yaşıyor. İlk kez cumhurbaşkanı seçmek için ikinci tur oylama yapılıyor. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek. Oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erecek.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında 21 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görevde olan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.
Bu seçimde ilk turdaki gibi yüzde 50+1 aranmayacak, kullanılan ‘'Evet'' oylarının bir fazlasını hangi aday alırsa, Cumhurbaşkanı o isim olacak. Saat 08:00'de başlayıp saat 17:00'de sona erecek oylamada sandık başlarında cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazların kullanılması yasak.
Seçmen, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Görme engelliler de kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.