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8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası 30-31 Mayıs'ta yapılacak

8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası 30-31 Mayıs'ta yapılacak

8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'nda hazırlıkları tamamlandı.

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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30-31 Mayıs'ta yapılacak organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan sporcular katılacak.

Yaklaşık 80 atletin yarışacağı müsabakalarda sprint ve bayrak yarışlarında yeni rekorlar ile kişisel en iyi dereceler bekleniyor.

Organizasyonda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile 4×100, 4×400 ve 4×400 karışık bayrak yarışları yapılacak.

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