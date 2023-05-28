BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  SEÇİM

Bolu'da 93 yaşındaki Sehure Yaman sandığa sedye ile taşındı

Bolu'da 93 yaşındaki Sehure Yaman sandığa sedye ile taşındı

BOLU'da 10 yıl önce felç geçiren 93 yaşındaki Sehure Yaman, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanacağı okula ambulans ile getirildi.

Abone ol

Bolu'da yaşayan 93 yaşındaki Sehure Yaman’ın ailesi, oy kullanabilmesi için ambulans talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine Çıkınlar Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Sokak'ta ikamet eden Yaman, sağlık ekipleri tarafından sedyeye taşınarak, ambulansa bindirildi.

Yaman, oy kullanacağı Bolu 60. Yıl İlkokulu’na ambulans ile götürüldü. Sandık görevlilerince Sehure Yaman’ın parmak izi ile imzası atıldı. Yaman, kızının yardımıyla kabinde oyunu kullandı.

Bolu’da 53 hizmet aracı, 17 ambulans ve 83 personelin sandığa gidemeyen vatandaşlar için görevlendirildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, Üsküdar'da oyunu kullandı:
TBMM Başkanı Şentop, Üsküdar'da oyunu kullandı:
Erzincan'da otomobil yüklü tırın balataları yandı! İtfaiye müdahale etti!
Erzincan'da otomobil yüklü tırın balataları yandı! İtfaiye müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka
İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti
İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Erdoğan'dan bir dakika önce sandığa gitti
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Erdoğan'dan bir dakika önce sandığa gitti
İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor
İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor
Mustafa Varank, oy kullanmaya Hatice Teyze ile birlikte gitti
Mustafa Varank, oy kullanmaya Hatice Teyze ile birlikte gitti
Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
ABD'deki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı!
ABD'deki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı!
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası 30-31 Mayıs'ta yapılacak
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası 30-31 Mayıs'ta yapılacak
Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı
Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu